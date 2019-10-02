"Это что, ракета?". Пермяки гадают, что везли по городу в гигантских цистернах

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-02T11:43:17+03:00

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Днем 2 октября в паблике "Подслушано Пермь" появились фотографии, на которых видно, как по городу везут гигантские цистерны. Пользователи соцсетей сразу стали гадать, что внутри.

- Это что, ракета? - предположили одни.

- Это бункеры для сушки зерна, - решили другие.

- Это емкости с пивзавода, - ответили третьи.

Ранее, напомним, пермяки обсуждали "растаявший на улице Тургенева асфальт". В начале сентября в социальных сетях Перми появилось фото КамАЗа. На снимке видно, что колесо провалилось или в яму, или застряло в образовавшемся под ним провале. Пользователи соцсетей удивились - неужели водитель не видел пробоину на дороге? Или она образовалась прямо под КамАЗом? "Асфальт растаял", " Как так вообще вышло?", "Наши дороги продолжают удивлять", - пишут пользователи сети. Автомобиль, кстати, потом вытаскивала спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU