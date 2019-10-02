2019-10-02T11:43:17+03:00
Общество

"Это что, ракета?". Пермяки гадают, что везли по городу в гигантских цистернах

Снимки появились в соцсетях
Поделиться:
Фотография из паблика "Подслушано Пермь"Фотография из паблика "Подслушано Пермь"
Изменить размер текста:

Днем 2 октября в паблике "Подслушано Пермь" появились фотографии, на которых видно, как по городу везут гигантские цистерны. Пользователи соцсетей сразу стали гадать, что внутри.

- Это что, ракета? - предположили одни.

- Это бункеры для сушки зерна, - решили другие.

- Это емкости с пивзавода, - ответили третьи.

Ранее, напомним, пермяки обсуждали "растаявший на улице Тургенева асфальт". В начале сентября в социальных сетях Перми появилось фото КамАЗа. На снимке видно, что колесо провалилось или в яму, или застряло в образовавшемся под ним провале. Пользователи соцсетей удивились - неужели водитель не видел пробоину на дороге? Или она образовалась прямо под КамАЗом? "Асфальт растаял", " Как так вообще вышло?", "Наши дороги продолжают удивлять", - пишут пользователи сети. Автомобиль, кстати, потом вытаскивала спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24