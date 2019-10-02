Пермяк, который напал на продавца с ножом, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-02T11:12:45+03:00

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В июле 2019 года в магазин в Мотовилихинском районе зашел местный житель. Но вместо денег за покупки, мужчина достал нож и напал с ним на продавщицу.

Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, а потом попытался скрыться. Злоумышленника остановили очевидцы. Его передали сотрудникам полиции. Пострадавшую с серьезными ранениями экстренно отправили в больницу.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина пришла в гости к подруге, где они вместе выпивали. Внезапно злоумышленница стала требовать у подруги деньги. Приятельница отказалась. Услышав отказ, женщина накинулась на знакомую и стала ее избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, злоумышленница обыскала ее одежду. Личные вещи женщина присвоила себе и скрылась.

ИСТОЧНИК KP.RU