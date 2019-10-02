Пермяк, который напал на продавца с ножом, предстанет перед судом
В июле 2019 года в магазин в Мотовилихинском районе зашел местный житель. Но вместо денег за покупки, мужчина достал нож и напал с ним на продавщицу.
Мужчина нанес женщине несколько ударов ножом, а потом попытался скрыться. Злоумышленника остановили очевидцы. Его передали сотрудникам полиции. Пострадавшую с серьезными ранениями экстренно отправили в больницу.
Психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину полностью вменяемым. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина пришла в гости к подруге, где они вместе выпивали. Внезапно злоумышленница стала требовать у подруги деньги. Приятельница отказалась. Услышав отказ, женщина накинулась на знакомую и стала ее избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, злоумышленница обыскала ее одежду. Личные вещи женщина присвоила себе и скрылась.
ИСТОЧНИК KP.RU