«У него отказали лапы». Волонтеры спасают пса, который несколько дней пролежал в холодной воде

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-02T10:58:23+03:00

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Волонтеры спасают пса, которого нашли замерзающего в реке. 24 сентября жители села Неволино нашли в реке пса. Он промок до нитки, дрожал и жалобно скулил.

Фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь

Самостоятельно пес выбраться не мог - от холода у него отказали лапы. Сколько пес находился в холодной воде, неизвестно. Как он попал туда, никто не знает. Известно лишь то, что Нептуна жала смерть от холода и голода. Несколько дней он пролежал один в темноте. Местные жители вынесли беднягу на берег и сообщили волонтерам. Когда пса доставили в клинику, оказалось, что у него черепно-мозговая травма и инсульт.

Также у Нептуна проблема со зрением и легкими. Волонтеры смогли поставить пса на ноги, но ходит он еще плохо. Остаются проблему с ориентацией в пространстве, но волонтеры не оставляют надежду, что Нептун поправится.

ИСТОЧНИК KP.RU