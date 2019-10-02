2019-10-02T10:58:23+03:00
Дом. Семья

«У него отказали лапы». Волонтеры спасают пса, который несколько дней пролежал в холодной воде

Сейчас пса доставили в пермскую клинику и пытаются поставить на ноги
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Zoohelp Антидогхантер ПермьФото: Zoohelp Антидогхантер Пермь
Изменить размер текста:

Волонтеры спасают пса, которого нашли замерзающего в реке. 24 сентября жители села Неволино нашли в реке пса. Он промок до нитки, дрожал и жалобно скулил.

Фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь

Фото: Zoohelp Антидогхантер Пермь

Самостоятельно пес выбраться не мог - от холода у него отказали лапы. Сколько пес находился в холодной воде, неизвестно. Как он попал туда, никто не знает. Известно лишь то, что Нептуна жала смерть от холода и голода. Несколько дней он пролежал один в темноте. Местные жители вынесли беднягу на берег и сообщили волонтерам. Когда пса доставили в клинику, оказалось, что у него черепно-мозговая травма и инсульт.

Также у Нептуна проблема со зрением и легкими. Волонтеры смогли поставить пса на ноги, но ходит он еще плохо. Остаются проблему с ориентацией в пространстве, но волонтеры не оставляют надежду, что Нептун поправится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу
В Перми отремонтируют остановки общественного транспорта
Рядом с Краснокамском обнаружили тело женщины
"Стояли в очереди, чтобы его погладить". Бездомный кот с необычной мордочкой покорил гостей фестиваля
«Рыбака нет, а лодка есть». В Перми на поверхности реки обнаружили пустую лодку
В Прикамье за мошенничество осудили двух жителей Екатеринбурга
«ПЗСП» запускает акцию «Зимнее хранение»
Пермяк из ревности ударил подругу ножом
В Перми легковушка сбила 7-летнего мальчика
Пермяк избил соседа из-за словесной перепалки
В Перми будут проходить бесплатные занятия по йоге и гимнастике
В Прикамье мужчину осудят за избиение отца
В Перми детский сад частично закрыли из-за протечки кровли
По требованию прокуратуры в Прикамье появятся новые расчеты оплаты услуг ЖКХ
Губернатор Пермского края предложил распустить чиновников за формальные ответы жителям в соцсетях
"У нас слезы радости на глазах". Котенок, в которого выпустили 9 пуль, начал ходить
Стало известно о судьбе пропавшей пермячки
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер
Первый рейс из Перми в Санкт-Петербург был заполнен на 94%
В Прикамье начальник полиции избил задержанного за просьбу выйти в туалет
В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания
Дмитрий Медведев выделил землю под строительство цементного завода в Пермском крае
Два пермских вуза вошли в список лучших университетов мира