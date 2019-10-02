В Прикамье женщина избила, а затем ограбила подругу
Жительницу Косинского района Пермского края осудили за избиение и ограбление знакомой.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, женщина пришла в гости к подруге, где они вместе выпивали. Внезапно злоумышленница стала требовать у подруги деньги. Приятельница отказалась. Услышав отказ, женщина накинулась на знакомую и стала ее избивать. Когда потерпевшая потеряла сознание, злоумышленница обыскала ее одежду. Личные вещи женщина присвоила себе и скрылась.
Суд приговорил злоумышленницу к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк избил соседа из-за словесной перепалки. Соседская беседа переросла в словесную перепалку. Чтобы отстоять свою правоту, один из соседей начал избивать другого. 30-летний пермяк нанес своему знакомому множественные удары кулаками по телу. 40-летниего потерпевшего доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU