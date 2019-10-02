2019-10-02T10:30:35+03:00
Происшествия

Рядом с Краснокамском обнаружили тело женщины

Полиция устанавливает ее личность
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае 1 октября нашли тело женщины. Погибшую обнаружили вблизи реки Сюзьва, в 700 метрах от автодороги «Краснокамск-Нытва».

Полицейские пытаются опознать личность женщины.

Приметы: на вид 70-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы на голове седые длиной до плеч, зубы полностью отсутствуют.

Одежда: платок красного цвета с цветами, куртка коричневого цвета на молнии, кофта красного цвета, тельняшка с горизонтальными полосками черного и белого цветов, халат с разноцветными цветами, штаны мужские (классические) черного цвета, бриджи черного цвета, носки черного цвета, полуботинки черного цвета на молнии.

Рядом с телом лежало синее ведро. Внутри него были обрез ткани синего цвета, платок светлого цвета, шапка-берет розового цвета; чашка белого цвета, нож-открывалка, вилка, отвертка.

Если вы можете помочь в установлении личности погибшей, позвоните по телефонам: 8 (342) 241-36-40 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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