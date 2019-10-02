"Стояли в очереди, чтобы его погладить". Бездомный кот с необычной мордочкой покорил гостей фестиваля

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-02T09:23:37+03:00

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Две недели назад в Перми прошел Пушистый фестиваль. Приюты привезли на праздник своих подопечных - бездомных котов и собак. Одним из них был котик Степа. У него довольно нестандартная внешность - узкие глаза и приплюснутая мордочка.

- Посетители на выставке поделились на две неравные части, - рассказали в Центре реабилитации собак "Островок Надежды". - Некоторые подходили к клетке и начинали перешептываться о том, что наш Степан уродлив. Но большая часть публики все-таки была совсем иной, они были способны разглядеть особенную, нестандартную красоту нашего котика.

Гости фестиваля даже выстроились очередь, чтобы погладить Степу. Он испугался такого внимания, но все равно шел на руки и громко мурлыкал. Семья пермяков, увидев котика, решила забрать его домой.

- Наш толстячок не подвел: и лоток, и когтеточка в новом доме освоены идеально! - рассказали волонтеры. - Мы просто счастливы!

ИСТОЧНИК KP.RU