«Рыбака нет, а лодка есть». В Перми на поверхности реки обнаружили пустую лодку

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-02T09:07:01+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми 1 октября обнаружили пустую рыбацкую лодку. Очевидцы сообщили, что в районе КамГэса увидел поврежденную лодку, которую прибило к берегу.

Свидетели рассказывают, что в этой лодке был рыбак. Когда лодку достали на берега, выяснилось, что она сильно повреждена. На данный момент неизвестно, оставил ли рыбак лодку сам или произошла трагедия.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно о судьбе пропавшей пермячки. 78-летнюю Антонину Ш. искали волонтеры и полиция. 30 сентября женщина ушла из дома, и до сегодняшнего дня о ее местонахождении было неизвестно. Последний раз ее видели около магазина «Магнит» на Запорожской. Во вторник, 1 октября, стало известно, что пенсионерка жива. Ее нашли сотрудники бюро несчастных случаев при ГУ МВД по Пермскому краю. Сейчас женщина, которая нуждалась в медицинской помощи, находится в одной из больниц Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU