В Прикамье за мошенничество осудили двух жителей Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-02T08:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае прошел суд над двумя жителями Екатеринбурга, которые обманывали пенсионеров. Молодые люди продавали пожилым людям пожарные извещатели по завышенной цене.

Сотрудники полиции выяснили, что 24 и 26-летние парни приходили в квартиры к пенсионерам, представляясь сотрудниками МЧС, и убеждали купить пожарные извещатели по завышенной цене.

Злоумышленники запугивали пожилых пермяков тем, что при отказе жильцы дома могут получить административный штраф. Мошенники провели трех пенсионеров. Общая сумма ущерба составила более 21 тысячи рублей.

Каждому виновному суд назначил наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы.

Напомним, ранее мы писали о том, что по требованию прокуратуры в Прикамье появятся новые расчеты оплаты услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU