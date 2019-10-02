2019-10-02T08:47:50+03:00
Общество

«ПЗСП» запускает акцию «Зимнее хранение»

Компания предлагает покупателям воспользоваться услугой зимнего хранения газобетонных блоков, перемычек, утеплителя
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Специальная акция для физических лиц «Зимнее хранение» стартует с 1 октября и продлится до конца марта. Компания обеспечивает сохранность материалов и гарантирует возможность их вывоза до 31 мая 2020 года.

Для покупателей акция «Зимнее хранение» - это возможность совершить покупку стеновых газобетонных блоков, перемычек, утеплителя зимой, а забрать их весной – сразу на стройплощадку, а также застраховаться от роста цен. Причем пополнять свой заказ можно постепенно, а забрать разом в удобное время.

Акция «Зимнее хранение» пользуется большим спросом у клиентов ПЗСП. В 2018-2019 годах в рамках акции заключено более 80 договоров. И число клиентов, которые пользуются традиционной акцией, постоянно растет, отмечают в Торговом доме ПЗСП.

Напомним, автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет в помещение вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

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