В Перми легковушка сбила 7-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-02T07:35:46+03:00

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В Перми во вторник,1 октября, в первой половине дня произошло ДТП с участием ребенка. Пострадавший мальчика получил травмы.

Авария произошла в Дзержинском районе Перми. На проспекте Парковый легковой автомобиль сбил 7-летнего школьника. Ребенок получил травмы. Его осмотрели врачи «скорой помощи» и назначили амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка насмерть сбила пешехода. Вечером 30 сентября в Перми произошла смертельная авария. В Кировском районе Перми на улице Светлогорской легковушка сбила 79-летнего мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей «скорой помощи». Но медики оказались бессильны. Мужчина погиб в машине «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU