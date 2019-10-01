В Перми детский сад частично закрыли из-за протечки кровли

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-01T19:17:31+03:00

При этом ремонт крыши проводили летом этого года

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Летом в муниципальном детском саду в Мотовилихинском районе Перми провели локальный ремонт кровли, в том числе гидроизоляцию. Однако после проливных дождей в группах на втором этаже появилась протечка крыши.

Из-за этого восемь групп закрыли и расформировали. Детей распределили между другими группами этого же учреждения и других детских садов. Капитальный ремонт крыши планируется начать после заморозков.

Причины закрытия садика проверила прокуратура Мотовилихинского района. Была дана оценка техническому состоянию корпуса, нет ли угрозы жизни и здоровью воспитанников и работников детского сада. По сообщению пресс-службы прокуратуры Пермского края, сейчас готовится заключение по итогам проверки, после будет решаться вопрос о мерах реагирования, о результатах обещают сообщить позже.

ИСТОЧНИК KP.RU