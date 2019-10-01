По требованию прокуратуры в Прикамье появятся новые расчеты оплаты услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-01T18:11:10+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, в ходе проверки оказалось, что региональное правительство не утвердило стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Этот показатель нужен для того, чтобы определить размер субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. При этом выплаты рассчитывались по стандартам 2018 года, что является незаконным.

И.о. министра ЖКХ и благоустройства Пермского края было внесено представление на исправление нарушения, но новый стандарт все равно не был принят. В результате прокуратура обратилась в суд с административным иском, который должен был обязать краевое правительство принять необходимый региональный стандарт в сфере ЖКХ.

Ленинский суд Перми требования прокуратуры удовлетворил, бездействие правительства признано незаконным. Исполнение решения суда взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU