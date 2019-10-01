Губернатор Пермского края предложил распустить чиновников за формальные ответы жителям в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-01T17:24:38+03:00

А деньги, которые шли на их содержание, отправить на благоустройство в территориях

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На заседании Совета глав муниципальных образований губернатор Пермского края Максим Решетников рассмотрел ответы местных властей на вопросы жителей в социальных сетях. Он отметил, что в некоторых из них нет заинтересованности в общении с людьми, нет сострадания к их проблемам.

Глава региона привел несколько примеров. Так, семья из Чердыни пожаловалась на то, что их подъезд разрушается. Местные власти на это ответили, что вопрос был направлен не по адресу. В квартире пенсионерки из Красновишерска еще в мае должны были сделать капитальный ремонт по решению суда, деньги выделили, однако, местная администрация конкретных сроков так и не сообщила.

Никакой конкретной помощи не получили и жители Сивинского района, которые прислали фотографию старой детской площадки. Глава Уинского сельского поселения ответил тем, что предложил ее снести по причине нехватки финансирования. На что Максим Решетников предложил «разогнать поселение, а деньги, которые на чиновников тратим, направить на ремонт этой детской площадки».

ИСТОЧНИК KP.RU