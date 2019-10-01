2019-10-01T15:34:02+03:00
Происшествия

Стало известно о судьбе пропавшей пермячки

Пенсионерка ушла из дома 30 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отдел им. Ирины БухановойФото: поисковый отдел им. Ирины Бухановой
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78-летнюю Антонину Ш. искали волонтеры и полиция. 30 сентября женщина ушла из дома, и до сегодняшнего дня о ее местонахождении было неизвестно. Последний раз ее видели около магазина «Магнит» на Запорожской.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что пенсионерка жива. Ее нашли сотрудники бюро несчастных случаев при ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас женщина, которая нуждалась в медицинской помощи, находится в одной из больниц Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшую 15-летнюю школьницу. Учащуюся «Уральского подворья» обнаружил утром 1 октября один из сотрудников уголовного розыска, который прочесывал выданный ему квадрат. Оперативный штаб по поиску потерявшейся девушки с участием 250 сотрудников разных ведомств, как и в предыдущие дни, начал свою работу в семь утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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