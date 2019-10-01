2019-10-01T14:50:59+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер

Порывы могут достигнуть 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях на территории Пермского края. 1 и 2 октября в Прикамье ожидается сильный ветер. Порывы могут достигать 20 м/с.

Сотрудники ведомства просят жителей края быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

В Перми в Пермском крае в октябре ожидается теплая и преимущественно сухая погода. В первую неделю октября ожидается значительное потепление, пик которого придется на выходные 5 и 6 октября. В эти дни воздух прогреется до долгожданных +20 градусов. Среднесуточная температура ожидается выше нормы на 7-8 градусов.

В начале следующей недели ожидается вторжение холодного воздуха. В Перми и Пермском крае немного похолодает, но температура все равно в среднем будет выше нормы на 4-5 градуса. На севере края в октябре 2019 ожидаются осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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