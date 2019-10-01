2019-10-01T14:42:50+03:00
Общество

Первый рейс из Перми в Санкт-Петербург был заполнен на 94%

Было занято 177 кресел из 189
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В понедельник, 30 сентября, из Перми вылетел первый самолет авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург. На борту было 177 пассажиров. Всего самолет рассчитан на 189. Загрузка первого рейса составила 94%.

В пресс-службе Международного аэропорта «Пермь» сообщили, что самолеты в Питер будут летать часто - пять раз в неделю. Программа полетов из Перми в Санкт-Петербург рассчитана на длительный период и включает в себя зимнее расписание.

В первом полугодии 2019 года пассажиропоток пермского аэропорта увеличился в 9,6%.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми будут выпускать роботов с человеческим лицом. Будущее наступило. Теперь любой желающий пермяк может заказать себе робота с человеческим лицом. Человекоподобных роботов одна из пермских компаний запустила в серийное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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