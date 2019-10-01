В Прикамье начальник полиции избил задержанного за просьбу выйти в туалет
В Пермском крае вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделений полиции Пермского района. Мужчину обвиняют в превышении полномочий.
Следователи выяснили, что в октябре прошлого года в своем отделении отказался выполнить просьбу задержанного. Сотрудник полиции не позволил мужчине выйти в туалет, избил его и надел на него наручники.
Несмотря на все собранные доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, полицейский не признал вину.
По решению суда бывший начальник отделения полиции отправится за решетку на 3 года и 6 месяцев.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье заместителя колонии, где зэки надругались над заключенным, отстранили от работы. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что заместителя начальника колонии отстранили от занимаемой должности на время проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU