В Прикамье начальник полиции избил задержанного за просьбу выйти в туалет

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-01T14:41:07+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделений полиции Пермского района. Мужчину обвиняют в превышении полномочий.

Следователи выяснили, что в октябре прошлого года в своем отделении отказался выполнить просьбу задержанного. Сотрудник полиции не позволил мужчине выйти в туалет, избил его и надел на него наручники.

Несмотря на все собранные доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, полицейский не признал вину.

По решению суда бывший начальник отделения полиции отправится за решетку на 3 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье заместителя колонии, где зэки надругались над заключенным, отстранили от работы. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что заместителя начальника колонии отстранили от занимаемой должности на время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU