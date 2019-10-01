2019-10-01T14:41:07+03:00
Происшествия

В Прикамье начальник полиции избил задержанного за просьбу выйти в туалет

Сотрудник правоохранительных органов отправится за решетку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае вынесли приговор бывшему начальнику одного из отделений полиции Пермского района. Мужчину обвиняют в превышении полномочий.

Следователи выяснили, что в октябре прошлого года в своем отделении отказался выполнить просьбу задержанного. Сотрудник полиции не позволил мужчине выйти в туалет, избил его и надел на него наручники.

Несмотря на все собранные доказательства, показания потерпевшего и свидетелей, полицейский не признал вину.

По решению суда бывший начальник отделения полиции отправится за решетку на 3 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье заместителя колонии, где зэки надругались над заключенным, отстранили от работы. Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что заместителя начальника колонии отстранили от занимаемой должности на время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер
Первый рейс из Перми в Санкт-Петербург был заполнен на 94%
В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания
Дмитрий Медведев выделил землю под строительство цементного завода в Пермском крае
Два пермских вуза вошли в список лучших университетов мира
В Прикамье заместителя колонии, где зэки надругались над заключенным, отстранили от работы
В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста
Пермский арбитраж продлил конкурсное производство ФК «Амкар» до 2020 года
На трассе в Прикамье пострадала 23-летняя девушка
В Пермском крае в 2020 году увеличится сумма материнского капитала
"Он ест гнилые огурцы". Волонтеры ищут дом псу, который с весны живет у сгоревшего дома и голодает
В Перми изменится внешний вид выставочного зала
"Он был добрым и отзывчивым". В Тюмени при странных обстоятельствах погиб молодой спортсмен из Прикамья
В Прикамье в 2020 году расходы на строительство объектов соцсферы увеличатся на 27%
В Перми на стройке произошел несчастный случай
К поискам пропавшей в Перми пенсионерки подключилась полиция
В Перми полиция разыскивает угонщика-сладкоежку
"Зажало руку в дверях". В Перми мальчик попал в больницу после поездки на автобусе
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил высокую социальную эффективность
В Перми остановлены поиски пропавшей 15-летней школьницы
Пропавшую в Перми 15-летнюю школьницу будут искать с беспилотниками
В Перми легковушка насмерть сбила пешехода
В Перми разыскивают 78-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти
В Перми экс-полицейский предстанет перед судом за распространение секретной информации
Житель Прикамья отправится за решетку за пьяную езду