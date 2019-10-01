В Перми разворачивается масштабная осенняя озеленительная кампания

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-01T14:11:39+03:00

Всего этой осенью на улицах и в парках появится около 14 тысяч саженцев

Изменить размер текста: A A

Озеленение города является одной из первостепенных задач, стоящих перед городской администрацией. Ежегодно в Перми ведутся озеленительные кампании, во время которых высаживается порядка 14 тысяч деревьев и кустарников. Молодые растения появляются не только в центре города, например, на набережной Камы, эспланаде и Комсомольском проспекте, но и в районных парках и скверах.

Так, в сентябре в скверах и на улицах Мотовилихи появились ландшафтные композиции из декоративных древесно-кустарниковых растений. Здесь высадили 80 деревьев и 537 кустарников. Например, в сквере у ДК им. Ленина появились ели голубые, туи шаровидные, туи пирамидальные, барбарис краснолистный и дерен пестролистный, можжевельник казацкий. По просьбам жителей района на придорожных газонах вместо старых деревьев появились яблони сибирские (по улице Крупской), березы бородавчатые (по улице Дружбы), липы мелколистные (по улице Индустриализации). В новом микрорайоне Ива по улица Грибоедова были высажены липы мелколистные.

В Кировском районе высажены деревья и кустарники на придорожных газонах вдоль улицы Кировоградской, улице Волгодонской, улице Калинина, улице Макарова, улице Панфилова в сквере у ДК им. Кирова. Всего 1000 кустарников и 121 дерево. Планируется продолжить посадку рябин обыкновенных в сквере по улице Торговой.

В Индустриальном районе Перми высажено 127 деревьев – рябин, тополей, вязов, лип, кленов, ив и яблоней, а также порядка 18 кустарников – сиреней и боярышника. На этой неделе посадка продолжится на газонах на въезде в Индустриальный район, а также на транспортной развязке у пермской печатной фабрики «Гознак». Там появятся лиственница сибирская и вяз гладкий.

В Дзержинском районе по улице Подлесной высажено 44 липы мелколистной. В Ленинском районе в сквере им. Татищева появились сосна кедровая и лиственница сибирская. В поселке Новые Ляды высажено 299 тополей пирамидальных, в ближайшие дни планируется посадка 11 яблонь сибирских и 20 елей колючих.

На этом озеленительная кампания не заканчивается. Посадки будут вестись до поздней осени. В ближайшее время в Орджоникидзевском районе высадят 629 деревьев и кустарников, в том числе кизильник блестящий, клен татарский, груша уссурийская, разные виды сирени и другие растения. Объектами озеленения станут сквер им. Мичурина, улично-дорожные сети на ул. Генерала Черняховского и ул. Писарева, а также газон на транспортной развязке в районе КамГЭС.

Стоит отметить, что осенью ведутся не только новые посадки, но и работы по плановой замене старых деревьев, которые могут представлять опасность для жителей города. Решение об удалении того или иного дерева принимается по результатам экспертизы, которую проводят как представители администрации, так и научные эксперты из ПГНИУ, ПГАТУ. Часть деревьев обследуется инструментальной обработкой резистографом, по результатам комплексного обследования принимается решение о признании дерева аварийным.