2019-10-01T13:44:29+03:00
Общество

Два пермских вуза вошли в список лучших университетов мира

Классический и политехнический университеты заняли 700-е и 1100-е места
Екатерина ГАСПЕР
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Пермский политех стал лучшим из вузов Прикамья.Пермский политех стал лучшим из вузов Прикамья.Фото: Василий Вахрин
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Российский союз ректоров через Ассоциацию составителей рейтингов, членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры, подготовил международный рейтинг вузов «Три миссии университета» за 2019 год. В этом году в него вошли 1200 университетов из 79 стран – такое количество вузов в рейтинге впервые. Университеты оценивала международная экспертиза с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов.

Как показало исследование, больше всего лучших вузов мира находится в европейских странах, на втором месте – Азия, на третьем – Северная Америка. В России расположено всего 6% лучших университетов мира. В разрезе стран первыми оказались США, далее Китай, Великобритания, Россия и Япония.

На первых трех строчках расположились Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и Университет Пенсильвании. Лучшие британские вузы - Кембриджский и Оксфордский университеты - оказались лишь на 5 и 6 местах.

В рейтинг вошли 74 российских вуза. Лучшие результаты показал МГУ им. М.В. Ломоносова, который занял 22 место. В топ-100 также расположились Санкт-Петербургский государственный университет (на 41 месте) и Московский физико-технический институт (51 место).

Лучшим из вузов Прикамья стал Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Он занял 701-800 строчку вместе с вузами из Германии, Чехии, Франции, Австрии, Японии, Ирана, Южной Кореи и других стран, набравших столько же баллов.

Пермскому государственному национальному исследовательскому университету присвоили 1101-1200 место. Эти же показатели оказались у вузов из Индии, Испании, Греции, Китая, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Испании и других государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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