В Прикамье заместителя колонии, где зэки надругались над заключенным, отстранили от работы
Несколько дней назад основатель сайта gulagu.net написал в соцсетях о том, что в колонии в Соликамске заключенные надругались над другим заключенным и избили его. Все происходящее они снимали на видео, которое потом попало в руки правозащитника.
После публикации СМИ сообщения об издевательстве над заключенными в колонии, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку.
Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что заместителя начальника колонии отстранили от занимаемой должности на время проверки.
Напомним, ранее мы писали о том, что после публикации видео, где пермские зэки насилуют заключенного, возбуждено уголовное дело. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении сотрудников колонии Соликамска.
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ИСТОЧНИК KP.RU