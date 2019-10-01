2019-10-01T13:06:58+03:00
Происшествия

В Прикамье пьяный водитель насмерть сбил велосипедиста

Нарушитель скрылся с места ДТП
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошла авария со смертельным исходом. Под колесами легковушки погиб 59-летний мужчина.

Авария произошла 30 сентября около 16:00 в поселке Всеволодо-Вильва. По предварительной информации от ГУ МВД по Пермскому краю, 59-летний мужчина ехал по левой обочине во встречном направлении, когда на него наехал водитель автомобиля ВАЗ-21213. Нарушитель с места происшествия скрылся.

Но долго его искать не пришлось. Оказалось, что мужчина был пьян. Процедура медосвидетельствования покзала 1,17 мг/л. Также у злоумышленника не было водительского удостоверения. В отношении него возбудили уголовное дело.

Велосипедист от полученных травм скончался на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадала 23-летняя девушка. ДТП произошло рано утром в воскресенье, 29 сентября. По предварительной информации от УГИБДД по Пермскому краю по Куединскому району, 23-летняя девушка - водитель ВАЗ-21099 превысила скорость и столкнулась с «Ладой», которая ехала в попутном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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