2019-10-01T12:52:54+03:00
Общество

Пермский арбитраж продлил конкурсное производство ФК «Амкар» до 2020 года

Пока заявок на выкуп клуба не поступало
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Издание «Business Class» сообщает, что в понедельник, 30 сентября, Пермский арбитражный суд рассмотрел ходатайство конкурсного управляющего футбольного клуба «Амкар» о продлении процедуры банкротства.

Следующее дело по делу назначили на 16 марта 2020 года.

В середине октября пройдет собрание, на котором конкурсный управляющий представит отчет. А также кредиторы рассмотрят вопросы, связанные с образованием комитета.

Напомним, ранее мы писали о том, что стоимость проезда в Перми может увеличиться до 26 рублей. В пресс-службе мэрии отметили, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Например, в Самаре билет на автобус стоит 28 рублей, по безналичной оплате - 23 рубля. В Казани - 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, по безналичному расчету - 26 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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