На трассе в Прикамье пострадала 23-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-01T12:42:31+03:00

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В Пермском крае на трассе столкнулись две отечественные легковушки. В результате ЧП пострадали два человека.

ДТП произошло рано утром в воскресенье, 29 сентября. По предварительной информации от УГИБДД по Пермскому краю по Куединскому району, 23-летняя девушка - водитель ВАЗ-21099 превысила скорость и столкнулась с «Ладой», которая ехала в попутном направлении.

В результате столкновения «Лада» улетела в кювет и перевернулась. Оба водителя получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за водителя без прав пострадали три человека. В Мотовилихинском районе Перми 28 сентября произошла авария, в результате которой пострадали три человека. В УГИБДД по Перми сообщили, что 27-летний водитель не справился с управлением. По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии пострадали два пассажира и водитель. Пострадавший с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU