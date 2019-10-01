В Пермском крае в 2020 году увеличится сумма материнского капитала

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-01T12:21:23+03:00

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На заседании Правительства Пермского края стало известно о том, что в 2020 году сумма материнского капитала в Прикамье, как и в других регионах страны, составит 466 026 тысяч рублей. Раньше он составлял 450 тысяч рублей.

В 2020 году на финансовую поддержку всех категорий граждан планируют направить 25, 2 миллиарда рублей. Больше всего выделят на поддержку семье и детства 11,4 миллиарда рублей, в том числе 3,6 миллиарда в рамках нацпроекта «Демография».

До достижения ребенком возраста трех лет семья, доход которой ниже 21 112 рублей сможет получать и региональную, и федеральную выплаты.

Работники бюджетной сферы имеют право на получение поддержки на на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Губернатор Максим Решетников отметил, что людям важно понимать, смогут ли они рассчитывать на какой-то вид поддержки от государства, поэтому важно планировать это в бюджете заранее. Принято решение продлить программу поддержки на весь срок планирования бюджета – до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU