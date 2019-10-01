2019-10-01T11:59:28+03:00
Общество

"Он ест гнилые огурцы". Волонтеры ищут дом псу, который с весны живет у сгоревшего дома и голодает

Пока за беднягой присматривают жители одной из улиц Нытвы
Алиса СОКОЛОВА
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Пес, которому ищут дом, на фото слева. Фото из группы "Группа помощи бездомным животным г.Нытва"Пес, которому ищут дом, на фото слева. Фото из группы "Группа помощи бездомным животным г.Нытва"
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Волонтеры ищут дом молодому псу. Он живет на территории сгоревшего дома в Нытве еще с двумя собаками. Но им повезло больше.

- После прошлогоднего пожара хозяева уехали, а собаку оставили на привязи на участке, - сообщили волонтеры Нытвы. - Она уже год жила совсем одна, ее кормили соседи. Потом с ней "подружился" еще один пес. Видимо, он сорвался с цепи и сбежал с соседнего участка. А весной к ним прибился еще один щенок.

Недавно их приехала покормить неравнодушная женщина и ужаснулась - воды для питья нет, питались собаки гнилыми огурцами и очистками от картошки. Только эта еда лежала в дырявом тазу.

- На днях у двух собак нашлись хозяева, они будут принимать участие в жизни животных, - сообщили волонтеры. - А вот пса не удалось пристроить. Как только получится отловить его, попробуем посадить на цепь и кастрировать. Но будем надеяться, что для него найдется хозяин.

Если вы хотите стать для собаки новым хозяином или помочь с кормом, звоните по телефону 89824575918 (Таля).

ИСТОЧНИК KP.RU

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