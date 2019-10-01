"Он был добрым и отзывчивым". В Тюмени при странных обстоятельствах погиб молодой спортсмен из Прикамья
- Поверить в это сложно, он был таким добрым и отзывчивым парнем, очень уравновешенным, - так вспоминают знакомые 21-летнего спортсмена Вячеслава М. из Кудымкара.
Как сообщает "Парма-новости", 28 сентября тело молодого спортсмена нашли у одной из многоэтажек Тюмени. По предварительным данным, он выпал из окна 15 этажа. Следователи начали проверку - они выясняют причины трагедии.
- Знакомые погибшего рассказывают, что Вячеслав поехал в Тюмень в гости к родственникам, - сообщает портал. - По другой версии, он поехал в Тюмень на работу.
Долгое время Вячеслав занимался рукопашным боем, занимал призовые места на соревнованиях. Например, весной прошлого года спортсмен занял второе место на чемпионате города по армейскому рукопашному бою.
- Он всегда вел здоровый образ жизни, - добавили знакомые.
Мы выражаем соболезнования семье погибшего Вячеслава.
ИСТОЧНИК KP.RU