"Он был добрым и отзывчивым". В Тюмени при странных обстоятельствах погиб молодой спортсмен из Прикамья

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-01T11:30:08+03:00

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- Поверить в это сложно, он был таким добрым и отзывчивым парнем, очень уравновешенным, - так вспоминают знакомые 21-летнего спортсмена Вячеслава М. из Кудымкара.

Как сообщает "Парма-новости", 28 сентября тело молодого спортсмена нашли у одной из многоэтажек Тюмени. По предварительным данным, он выпал из окна 15 этажа. Следователи начали проверку - они выясняют причины трагедии.

- Знакомые погибшего рассказывают, что Вячеслав поехал в Тюмень в гости к родственникам, - сообщает портал. - По другой версии, он поехал в Тюмень на работу.

Долгое время Вячеслав занимался рукопашным боем, занимал призовые места на соревнованиях. Например, весной прошлого года спортсмен занял второе место на чемпионате города по армейскому рукопашному бою.

- Он всегда вел здоровый образ жизни, - добавили знакомые.

Мы выражаем соболезнования семье погибшего Вячеслава.

ИСТОЧНИК KP.RU