В Перми на стройке произошел несчастный случай

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-01T10:47:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 30 сентября, в Ленинском районе Перми произошло ЧП. В стоящемся здании на улице Монастырской молодой человек получил травму.

Источник, близкий к ситуации, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что 18-летнему парню, который работал на стройке, на ногу упала бетонная плита.

В результате несчастного случая молодой человек получил серьезную травму. Врачи «скорой помощи» осмотрели парня. У него диагностировали открытый перелом голени. С травмой его отправили в пермскую клиническую больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мальчик попал в больницу после поездки на автобусев. Транспортное средство остановили, двери открыли и вызвали врачей "скорой помощи". Ребенка освободили и отправили в больницу. У мальчика диагностировали поверхностную травму кисти. Врачи «скорой помощи» доставили школьника в травмпункт городской клинической больницы №2.

ИСТОЧНИК KP.RU