К проискам пропавшей в Перми пенсионерки подключилась полиция

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-01T10:23:30+03:00

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В Перми пропала 78-летняя Антонина Шабловская. 30 сентября женщина ушла из магазина «Магнит» на улице Запорожской в Свердловском районе Перми и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75-78 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, глаза голубые.

Была одета: светло-зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с капюшоном.

Особые приметы: ходит сгорбившись.

Бабушка страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи. Всех, кто владеет какой- либо информацией просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефону 8(342) 241- 36-40 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшей 15-летней школьницы. Во вторник, 1 октября, стало известно, что поиски остановлены. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что девочка нашлась.

ИСТОЧНИК KP.RU