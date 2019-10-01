К проискам пропавшей в Перми пенсионерки подключилась полиция
В Перми пропала 78-летняя Антонина Шабловская. 30 сентября женщина ушла из магазина «Магнит» на улице Запорожской в Свердловском районе Перми и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 75-78 лет, рост около 180 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, глаза голубые.
Была одета: светло-зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с капюшоном.
Особые приметы: ходит сгорбившись.
Бабушка страдает деменцией и нуждается в медицинской помощи. Всех, кто владеет какой- либо информацией просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо позвонить по телефону 8(342) 241- 36-40 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми остановлены поиски пропавшей 15-летней школьницы. Во вторник, 1 октября, стало известно, что поиски остановлены. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что девочка нашлась.
ИСТОЧНИК KP.RU