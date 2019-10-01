"Зажало руку в дверях". В Перми мальчик попал в больницу после поездки на автобусе

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-01T09:58:50+03:00

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Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 сентября на улице Шоссе Космонавтов. 7-летнему мальчику зажало руку в дверях автобуса.

Транспортное средство остановили, двери открыли и вызвали врачей "скорой помощи". Ребенка освободили и отправили в больницу. У мальчика диагностировали поверхностную травму кисти. Врачи «скорой помощи» доставили школьника в травмпункт городской клинической больницы №2.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка насмерть сбила пешехода. Вечером 30 сентября в Перми произошла смертельная авария. В Кировском районе Перми на улице Светлогорской легковушка сбила 79-летнего мужчину. Пострадавший получил серьезные травмы. Очевидцы вызвали врачей «скорой помощи». Но медики оказались бессильны. Мужчина погиб в машине «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU