Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил высокую социальную эффективность

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-01T09:18:06+03:00

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Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Завод занял первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» по итогам 2018 года.

Такое решение приняла трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений Пермского края, руководствуясь утверждённой Минтрудом РФ методикой оценки. Эксперты убедились, что кадровая политика завода всецело предоставляет сотрудникам возможности карьерного роста внутри предприятия и обеспечивает реализацию их профессионального и лидерского потенциала. Оценивались такие показатели, как производительность труда, средняя заработная плата, наличие корпоративных программ по адаптации и повышению квалификации персонала, предоставление социальных льгот и гарантий, информирование и наличие обратной связи от коллектива и так далее. По итогам конкурса филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» набрал 97 баллов из 100 возможных, показав лучший результат.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

– Победа пермского «УРАЛХИМа» в региональном этапе Всероссийского конкурса – это высокая оценка работы завода по развитию кадрового потенциала. В компании «УРАЛХИМ» трудовой коллектив – это главная ценность предприятия. Мы создаём условия для профессионального роста и раскрытия потенциала сотрудников и делаем всё, чтобы они были уверены в завтрашнем дне.

Победа в региональном туре обеспечила пермскому заводу холдинга «УРАЛХИМ» участие в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», итоги которого будут подведены в 1 квартале 2020 года. Он проводится ежегодно с 2000 года. Цель конкурса – представить общественности опыт российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнёрства в организациях.