В Перми остановлены поиски пропавшей 15-летней школьницы

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-01T09:37:32+03:00

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Светлану К. Искали с 28 сентября. Она ушла из дома и до сих пор ее местонахождение было неизвестно.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что поиски остановлены. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что девочка нашлась.

Где была девочка все это время, выясняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают 78-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти. В Перми пропала 78-летняя Антонина Шабловская. 30 сентября женщина ушла из магазина «Магнит» на улице Запорожской в Свердловском районе Перми и до сих пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 75-78 лет, рост 178-179 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, глаза голубые. Была одета: светло-зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с капюшоном, штаны спортивные, калоши (правая надрезана). Женщина нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU