Пропавшую в Перми 15-летнюю школьницу будут искать с беспилотниками

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-01T09:04:25+03:00

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В Перми собирают людей на поиски 15-летней Светланы Ковырзиной.

Школьница ушла из дома по улице Добролюбова 28 сентября и до сих пор с ней никакой связи. Последний раз девочку видел ее молодой человек. Вечером домой 15-летняя Светлана так и не вернулась.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой просят пермяков, у которых есть беспилотники и квадрокоптеры откликнуться. Они срочно нужны для поисков сегодня, 1 октября, в Орджоникидзевском районе.

Также необходимы люди, которые могут распечатать ориентировки.

Приметы Светланы Козыриной: на вид 15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.

Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.

Если вы хотите принять участие в поисках, звоните по телефону 89026308082. Если вы знаете, где находится девочка, сообщите в полицию по телефону 102. За Свету очень переживают родственники и знакомые.

- Света, вернись домой, - пишут они в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU