В Перми разыскивают 78-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-01T07:13:22+03:00

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В Перми пропала 78-летняя Антонина Шабловская. 30 сентября женщина ушла из магазина «Магнит» на улице Запорожской в Свердловском районе Перми и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 75-78 лет, рост 178-179 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, глаза голубые.

Была одета: светло-зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с капюшоном, штаны спортивные, калоши (правая надрезана).

Особые приметы: ходит сгорбившись.

Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели 78-летнюю Антонину Шабловскую, просьба сообщить по телефонам: 2044904 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей девочки. Школьница ушла из дома по улице Добролюбова 28 сентября и до сих пор с ней никакой связи. Последний раз девочку видел ее молодой человек. Вечером домой 15-летняя Светлана так и не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU