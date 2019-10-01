В Перми разыскивают 78-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти
В Перми пропала 78-летняя Антонина Шабловская. 30 сентября женщина ушла из магазина «Магнит» на улице Запорожской в Свердловском районе Перми и до сих пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 75-78 лет, рост 178-179 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с сединой, глаза голубые.
Была одета: светло-зеленая вязаная шапка, зеленая куртка с капюшоном, штаны спортивные, калоши (правая надрезана).
Особые приметы: ходит сгорбившись.
Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели 78-летнюю Антонину Шабловскую, просьба сообщить по телефонам: 2044904 или 02.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей девочки. Школьница ушла из дома по улице Добролюбова 28 сентября и до сих пор с ней никакой связи. Последний раз девочку видел ее молодой человек. Вечером домой 15-летняя Светлана так и не вернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU