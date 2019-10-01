В Перми экс-полицейский предстанет перед судом за распространение секретной информации

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-01T06:38:44+03:00

За это он получил 3000 рублей

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Бывшего сотрудника пермской полиции будут судить за взяточничество и передачу секретной информации.

Следователи установили, что бывший полицейский за небольшое вознаграждение - 3 тысяч рублей - передал частному детективу данные из секретной базы МВД. Этим он нарушил право на частную жизнь.

Дело возбудили и против сыщика, которому эта информация нужна было. Оба мужчины ожидают суда. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что после публикации видео, где пермские зэки насилуют заключенного, возбуждено уголовное дело. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении сотрудников колонии Соликамска. Источник, близкий к ситуации, сообщил нам, что причиной стал карточный долг. Причем небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU