Малоимущие многодетные семьи освободят от платы за вывоз мусора в Прикамье

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-30T19:11:36+03:00

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На заседании Правительства Пермского края обсудили предложения по дополнительной социальной поддержке жителей региона.

Губернатор Максим Решетников поручил на время проведения преформы по обращению с ТКО освободить малоимущие многодетные семьи от платы за вывоз мусора.Таких семей в регионе проживают более 12 тысяч.

Также решено было сделать льготу в 50 % за вывоз мусора для 250 тысяч пенсионеров, сообщает пресс-служба краевого Правительства.

Напомним, с 1 января в Перми сбор и переработка бытового мусора стали отдельной коммунальной услугой. Мы рассказывали о том, куда можно пожаловаться, если мусор не вывозят вовремя, что делать, если в квитанциях на оплату указана неверная информация, уто должен убирать мусор, который остается на самой площадке. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU