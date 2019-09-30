Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 18:54 2019-09-30T18:54:55+03:00

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С первого числа цены и тарифы не только растут, иногда они могут и уменьшиться. Если речь идет об Альфа-банке.

С 1 октября в Альфа-Банке ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке снижена на 0,8 процента и составляет 8,49 процента. При этом возможно онлайн оформление кредита. В банковский офис клиентам надо будет прийти только, чтобы подписать документы.

Получить ипотеку в Альфа-Банке можно как на приобретение квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке. Банк предлагает займы с минимальным первоначальным взносом - от 10 процентов стоимости жилья. Можно также взять кредит для покупки нового жилья под залог старой квартиры.

В качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья клиенты Альфа-Банка могут использовать материнский капитал. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости.

Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.