В Перми прошли первые соревнования по бердингу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-30T15:27:10+03:00

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В минувшие выходные при поддержке "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в рамках конкурса "Пермь - мастерская будущего - 2019" состоялось торжественное награждение победителей первых в Пермском крае соревнований по бердингу - спортивной орнитологии. Суть бердинга в том, чтобы зафиксировать самое больше количество видов птиц. Иногда это могут быть не сами пернатые, а косвенные доказательства их присутствия.

Организаторы состязаний - Станция детского и юношеского туризма и экскурсий г. Перми и МАОУ "СОШ № 132" . 14 сентября для всех заявившихся провели мастер-классы по идентификации птиц и их фотографированию, а также орнитологическую экскурсию в Черняевский лес – место проведения соревнований. А 15 сентября в самой мирной охоте из существующих приняли участие 166 пермяков - семейные, школьные и студенческие команды. По просьбам любителей птиц первые в Перми соревнования по спортивной орнитологии состоялись в трех номинациях: взрослые, школьные и семейные команды.

Накануне торжественной церемонии награждения 28 сентября были подведены итоги соревнований: за три часа «охоты» за пернатыми участники сфотографировали 17 видов птиц, среди которых оказались чирок-свистунок, зарянка, пищуха, лазоревка, ворон, сойка. В кадр командам попали и белая трясогузка – символ соревнований, уже редко встречающаяся в пермских лесах в середине сентября.

Победителями среди семей стала команда «Трио в перьях», среди школьных команд ребята из 93-ей школы города «Радужные канарейки», среди взрослых победу одержала команда под названием «Птица-говорун». В этот же день состоялся семинар для юных и взрослых орнитологов города, желающих участвовать в Международных днях наблюдений за птицами с 28 сентября по 6 октября.