В Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей 15-летней девочки

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-30T14:33:48+03:00

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В Перми собирают людей на поиски 15-летней Светланы Ковырзиной.

Школьница ушла из дома по улице Добролюбова 28 сентября и до сих пор с ней никакой связи. Последний раз девочку видел ее молодой человек.

Вечером домой 15-летняя Светлана не вернулась.

Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски девочки. Он состоится 30 сентября на улице Молдавская, 4.

Также необходимы люди, которые могут распечатать ориентировки.

Приметы Светланы Козыриной: на вид 15 лет., рост 160-165 см., волосы темно-каштановые до плеч, виски сбриты.

Была одета: штаны темные, кроссовки черные, куртка темно-зеленая спортивная с короткими рукавами.

Если вы хотите принять участие в поисках, звоните по телефону 89026308082.

Если вы знаете, где находится девочка, сообщите в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU