МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и дожди

СЕГОДНЯ 13:52 2019-09-30T13:57:57+03:00

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В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краб сообщили, что 30 сентября и 01 октября на территории Пермского края установится плохая погода. Порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду, а по северу региона пройдут дожди.

А вообще, на этой неделе погода порадует жителей Прикамья теплом и солнцем. Как рассказали синоптики, максимальная температура воздуха может достигнуть +20 градусов. А среднесуточная температура будет выше нормы на 2-3 градуса. Несмотря на то, что 2 октября в крае до сих пор будет бушевать сильный ветер, температура воздуха будет постепенно повышаться до +13 градусов. Так, в пятницу максимальная температура в крае может достигнуть +20 градусов.

Таким образом, в Перми и на юге Пермского края 4-5 октября может быть отмечена самая высокая температура в октябре за последние 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU