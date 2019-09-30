2019-09-30T15:02:00+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники обманули пермяка на миллион рублей

Сотрудники полиции призывают жителей быть внимательнее
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Все чаще в Перми всплывают истории о телефонных мошенниках. Пермякам звонят люди, представляются сотрудниками банка, а потом со счетов пропадают деньги.

Так произошло с 43-летним местным жителем. Мужчине позвонил неизвестный, представился банковским служащим и сообщил, что со счета пермяка в данный момент снимаются деньги, но он может помочь решить проблему.

- Злоумышленник попросил мужчина дойти до банкомата и перевести всю имеющуюся сумму на так называемые страховые счета, что потерпевший и сделал. Кроме того, в ходе беседы пермяк сообщил пароль от своего личного кабинета на интернет-сайте банка, где ему предварительно был одобрен кредит, который звонивший активировал, - сообщает портал "Рифей"-Пермь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате на счету мошенников оказалось более миллиона рублей. Когда пермяк понял, что его обокрали, то обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми изменилась структура администрации
В Перми из-за водителя без прав пострадали три человека
В Перми объявили срочный сбор на поиски пропавшей 15-летней девочки
МЧС: в Прикамье ожидается сильный ветер и дожди
Пермский аэропорт открыл новое направление
Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
«Задания со скорпионами, пауками и змеями». Валентина Мазунина выиграла в шоу «Форт Боярд»
"Обещали, что заберут ее через три дня". Брошенная собака уже семь месяцев ждет своих хозяев
В Пермском крае женщина отсудила у бывшего мужа унитаз
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
Пермяк вызвал спасателей, перепутав рыбу с трупом
«В него выпустили 9 пуль». В Прикамье неизвестные в упор расстреляли котенка из пневматики
Tele2 выходит на биржу
«УРАЛХИМ» провел в Перми поиск идей развития
В Перми после исчезновения 15-летней школьницы возбудили уголовное дело по статье "убийство"
Житель Прикамья семь лет насиловал несовершеннолетнюю девочку
Житель Пермского края ударил ножом своего знакомого
В Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых
В Перми в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Прикамье наказали врача за подделку больничных листов
В Прикамье из-за шалости ребенка едва не сгорела квартира
Директора известного пермского клуба привлекли к уголовной ответственности
«Молот-Прикамье» уступил «Динамо»
В Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина
Пермяк избил знакомого в гараже