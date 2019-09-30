Телефонные мошенники обманули пермяка на миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-09-30T15:02:00+03:00

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Все чаще в Перми всплывают истории о телефонных мошенниках. Пермякам звонят люди, представляются сотрудниками банка, а потом со счетов пропадают деньги.

Так произошло с 43-летним местным жителем. Мужчине позвонил неизвестный, представился банковским служащим и сообщил, что со счета пермяка в данный момент снимаются деньги, но он может помочь решить проблему.

- Злоумышленник попросил мужчина дойти до банкомата и перевести всю имеющуюся сумму на так называемые страховые счета, что потерпевший и сделал. Кроме того, в ходе беседы пермяк сообщил пароль от своего личного кабинета на интернет-сайте банка, где ему предварительно был одобрен кредит, который звонивший активировал, - сообщает портал "Рифей"-Пермь" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате на счету мошенников оказалось более миллиона рублей. Когда пермяк понял, что его обокрали, то обратился в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU