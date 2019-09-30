2019-09-30T13:00:08+03:00
Общество

Жителей Перми приглашают на городские ярмарки

Они пройдут с 3 по 12 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В Перми до конца года пройдут 50 ярмарок. В разных районах Перми жители города смогут купить продукты от местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мед разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное белье, изделия из кожи.

Ярмарки будут проходить в разных районах города:

- с 3 по 5 октября в Индустриальном районе (улица Стахановская, 19 и улица Леонова 60);

- с 3 по 5 октября в Дзержинском районе (улица Мильчакова, 22);

- с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых. За прошлое лето в парке заменили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, восстановлены газоны. Вернули скамейки и урны. Бульвар огородили, чтобы предотвратить заезд на газон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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