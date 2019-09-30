Жителей Перми приглашают на городские ярмарки
В Перми до конца года пройдут 50 ярмарок. В разных районах Перми жители города смогут купить продукты от местных производителей: мясные деликатесы, колбасную продукцию, мед разных сортов, кондитерские изделия, печенье, конфеты, школьные товары, игрушки, пледы и покрывала, постельное белье, изделия из кожи.
Ярмарки будут проходить в разных районах города:
- с 3 по 5 октября в Индустриальном районе (улица Стахановская, 19 и улица Леонова 60);
- с 3 по 5 октября в Дзержинском районе (улица Мильчакова, 22);
- с 8 по 12 октября в Свердловском районе (улица Народовольческая, 3).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых. За прошлое лето в парке заменили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, восстановлены газоны. Вернули скамейки и урны. Бульвар огородили, чтобы предотвратить заезд на газон.
ИСТОЧНИК KP.RU