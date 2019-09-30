«Задания со скорпионами, пауками и змеями». Валентина Мазунина выиграла в шоу «Форт Боярд»
везда сериала «Реальные пацаны» Валентина Мазунина показала, что не только хорошая актриса, но и очень храбрая женщина. «Валька» снялась в культовом шоу «Форт Боярд». Актриса прошла три сложнейших испытания, достала ключи и помогла команде одержать победу.
В команде Валентины были известные российские актеры и телеведущие: Михаил Шац, Анна Цуканова-Котт, Владимир Маркони и Валерий Федорович.
Первое испытание пермской актрисы было «Кукольный домик». Реальность оказалась гораздо страшнее названия. Валентине нужно было найти бумажки с ответами. Из них остальные члены команды должны были сложить код, чтобы получить ключ. Валентине пришлось нелегко. Часть бумажек было в клешнях скорпионов, часть - на брюшке у пауков.
Фото: скриншот с видео "Форт Боярд"
Второе испытание - бешеное казино. Актриса садилась на крутящееся кресло, когда оно останавливалось, девушке приходилось бежать по крутящимся платформам к автомату, из которого сыпались деньги. И так пока не покажется ключ.
В третий раз Валентине Мазуниной пришлось столкнуться со змеями.
Фото: скриншот с видео "Форт Боярд"
- Я умру, я точно умру! - кричала Валя, заходя в комнату и разговаривая со змеями. - Зайки мои, помогите мне.
В результате команда выиграла 359 тысяч рублей. Деньги ребята решили потратить на благотворительность.
ИСТОЧНИК KP.RU