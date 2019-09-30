"Обещали, что заберут ее через три дня". Брошенная собака уже семь месяцев ждет своих хозяев

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-30T12:25:36+03:00

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Пермские волонтеры ищут дом брошенной собаке. По их словам, девочке всего 9 месяцев. В ней есть что-то от породы хаски.

- К нам обратилась женщина, которая сообщила, что в марте к ней обратились знакомые и попросили посмотреть за щенком, - рассказывает волонтер Оксана Федосеева. - Они говорили, что съездят в гости на три дня и заберут Хасю. Но в итоге люди просто переехали в Астрахань, откуда позвонили и сообщили, что собака им не нужна.

Все семь месяцев Хася ждала хозяев на цепи у дома. Ее подкармливала женщина, но она уже не в состоянии уделять ей внимание и давать хотя бы раз в день горячую еду. - Она постоянно холодная, очень худая, плачет, - говорит Оксана Федосеева. - Хася сидит так с марта месяца. Очень надеюсь, что откликнутся люди, знающие породу, которые готовы растопить вернуть собаке доверие к человеку и подарить ей счастливую жизнь. Если вам понравилась Хася, звоните мне по телефону 8 952 664 0 555.

ИСТОЧНИК KP.RU