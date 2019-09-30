В Пермском крае женщина отсудила у бывшего мужа унитаз

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-30T11:43:21+03:00

А также сушилку для белья и посуды

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Жительница Прикамья после развода решила не оставлять бывшему мужу ничего. Судебные приставы по Очерскому и Верещагинскому району по решению суда обязали мужчину передать вещи бывшей супруге.

Приставы, исполняя решение суда, собирали предметы, которые указала истица. Так в списке женщины, помимо автомобиля ВАЗ-21214, холодильника, было зимнее пальто, шуба из натурального меха, сушилка для белья и для посуды, 20 кухонных полотенец, 3 простыни, 2 комплекта постельного белья, плед, картины и даже унитаз.

Муж не остался в стороне и написал встречный иск. Мужчина требовал у жены различные инструменты, 4 комплекта постельного белья, одеяла из верблюжьей шерсти, подушки, напольные паласы, чайный сервиз.

Сотрудники ФССП помогли экс-супругам поделить имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU