2019-09-30T10:41:22+03:00
Происшествия

Пермяк вызвал спасателей, перепутав рыбу с трупом

Заявитель предположил, что хозяин одной из квартир скончался
Лилия Абибулаева
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--Фото: Юлия Лоза
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В Дзержинском районе Перми в воскресенье, 29 сентября, поступил вызов о странном запахе. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что пермяк вызвал спасателей из-за якобы трупного запаха в подъезде. Мужчина предположил, что «аромат» доносится из одной из квартир на этаже. Бдительный пермяк посчитал, что хозяин квартиры умер.

Спасатели не услышали запаха, а проверив указанную квартиру, оказалось, что хозяин жив и здоров. Мужчина всего лишь готовил себе обед, а именно жарил рыбу.

В других квартирах запаха также не было

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель заехал на заправку и увидел на полу женщину-оператора. ЧП произошло на автозаправочной станции на улице Солдатова, 26. Водитель подъехал, чтобы заправить свое авто бензином, но не смог, так как оператор – молодая женщина лет 30, потеряла сознание и лежала на полу без сознания. Водитель не уехал, а позвонил в экстренные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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