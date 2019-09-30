2019-09-30T07:58:00+03:00
Происшествия

Житель Прикамья семь лет насиловал несовершеннолетнюю девочку

Он совершил в отношении нее 22 преступления
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель за изнасилование и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Девочке не было и 14 лет.

Следователи выяснили, что в течение семи лет с 2012 года мужчина насиловал девочку и совершал в отношении нее другие действия сексуального характера. Злоумышленник пользовался тем, что девочка доверяла ему. Преступления он совершал в разных районах края. За семь лет мужчина совершил 22 преступления в отношении малолетней жительницы края.

В отношении него возбудили уголовное дело объемом в 8 томов. Было опрошено 60 свидетелей и проведено 7 различных экспертиз. Уголовное дело передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудят за секс с 12-летней девочкой. Парень знал, что она несовершеннолетняя

ИСТОЧНИК KP.RU

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