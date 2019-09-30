2019-09-30T07:47:25+03:00
Происшествия

Житель Пермского края ударил ножом своего знакомого

Потерпевшего отвезли в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Прикамье задержали жителя Очера за причинение тяжкого вреда здоровью своему приятелю. Мужчина ударил друга ножом.

ЧП произошло в Очере. Вечером двое друзей вместе выпивали. После того, как алкоголь закончился, между мужчинами произошла ссора. Злоумышленник схватил нож и ударил своего знакомого в грудь.

Потерпевшего с ножевым ранением в грудь отправили в больницу. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк избил знакомого в гараже. По версии сотрудников полиции, рано утром в одном из гаражей на улице Качканарской между знакомыми произошла ссора. 41-летний ранее судимый пермяк начал жестоко бить своего друга по голове и телу. После потерпевшего с многочисленными травмами доставили в больницу. Вред, который причинил ему приятель, квалифицировали, как тяжкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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