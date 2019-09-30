2019-09-30T07:30:07+03:00
Общество

В Перми благоустроили бульвар на Братьев Игнатовых

Реконструкция проводилась в несколько этапов
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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За прошлое лето в парке заменили асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, восстановлены газоны. Вернули скамейки и урны. Бульвар огородили, чтобы предотвратить заезд на газон.

В этом году в парке установили новые скамейки, отремонтировали. Также построили пешеходную дорожку к городской клинической больнице им. Тверье. Кроме того, подрядчик отремонтировал подход к пешеходному переходу в районе стоматологической клиники.

Следующий этап благоустройства запланирован на будущий год. В планах установить еще несколько скамеек и урн, заменить асфальтовое покрытие на других участках.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские фотографы устроили экскурсию по городу «инопланетянину». Вместе с фотохудожницей Александрой Чертуловой фотограф Родион Балков провели настоящую экскурсию для гостя из космоса по холодному уральскому городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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