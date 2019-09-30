В Прикамье наказали врача за подделку больничных листов

СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-30T06:41:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае возбудили уголовные дела в отношении врача-терапевта частной клиники и сотрудника одного из предприятий города Чайковский.

Работник обратился в частную клинику за помощью. Врач-терапевт продлила сотруднику предприятия больничный без объективных причин. Работник, предоставив больничный лист на работу, получил за него выплаты.

В отношении врача и сотрудника предприятия возбуждены уголовные дела. А главному врачу медицинской организации, где работал врач-терапевт, вынесено представление.

Напомним, ранее мы писали о том, что директора известного пермского клуба привлекли к уголовной ответственности. В Перми директора караоке-клуба «Сова» привлекли к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. Проверка выявила нарушение требований пожарной безопасности. Женщину дважды предупреждали о том, что заведение не может работать до устранения всех нарушений. Но «Караоке-клуб ресторан «Сова»» продолжал работать. Предпринимательница рисковала жизнью и здоровьем граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU