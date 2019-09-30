В Прикамье из-за шалости ребенка едва не сгорела квартира

СЕГОДНЯ 06:22 2019-09-30T06:22:11+03:00

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Утром в воскресенье, 29 сентября, на пульт дежурного в Березниках поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме. На первом этаже на улице Строителей горела кухня в квартире.

Пожарные справились с огнем и не дали пламени перекинуться на другие комнаты. Кухня полностью выгорела, закоптились стены и потолок по всей квартире.

Причиной пожара стала детская шалость. Ребенок решил поиграть с зажигалкой на кухне. К счастью, ни сам малыш, ни его родственники на пожаре не пострадали.

- Научите ребенка правильным действиям при пожаре, - предупреждают в ФГКУ "1 отряд ФПС по Пермскому краю",9-ОНПР. - При обнаружении пожара или признака горения ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина

ИСТОЧНИК KP.RU